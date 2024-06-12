إطلاق برنامج "ابدأ" لتطوير فنون الطهي والضيافة في المملكة

ويهدف برنامج "ابدأ" إلى تعريف الطلاب من سنٍّ مبكرة على فنون الطهي، وتمكينهم من استكشاف وتنمية مواهب الطهي لديهم، وتعزيز الاحترافية عن طريق تعلّم أهمية الالتزام بالوقت، والاهتمام بالتفاصيل، والتعامل بإيجابية في بيئة المطبخ المهنية، وبناء علاقات استثنائية في هذا المجال، بحيث يوفّر فرصة للتواصل والتعرف على المحترفين، إلى جانب تعليم المهارات الأساسية في مجال فنون الطهي، بما فيها العمل الجماعي، والتعاون، وإدارة الوقت، وتطوير مهارات إدارة خدمة العملاء والكفاءة، فضلًا عن تعزيز مهارات القيادة والتواصل الفعّال، وفتح الأبواب لفرص مهنية مستقبلية في مجال فنون الطهي.