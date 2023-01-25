فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من "بوليمرات فائقة الامتصاص"

وأضاف: تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، كما أن هذا التحقيق يعد الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون، حيث ستفرض الرسوم فقط على السوق السعودي.