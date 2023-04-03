التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. تطور عمراني ومشاريع عملاقة بهوية إسلامية

وأوضح وكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية حمود بن صالح العيادة؛ أن من الأمثلة على هذه التصاميم قباب المسجد الحرام، ومنها التوسعة السعودية الثالثة، التي تأتي بـ (22) قبة، موزعة على النحو التالي: (12) زجاجية متحرّكة، و(6) زجاجيات ثابتات على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، وأربع قباب ثابتات على القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني، وتقع القبة المتحركة أعلى الممر الشرفي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (36م)، وارتفاع داخلي (25م) ووزن (800 طن)، بواجهات داخلية و خارجية من الرخام والزجاج للفتحات. أما الأسطح الخارجية من الفسيفساء الملوّن، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتقع القباب الزجاجية المتحركة أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد (12 وحدة)، بأبعاد القبب (28.5×17 مترًا)، وارتفاع خارجي (8.75 متر)، ووزن نحو (300 طن)، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعة حينما تكون درجة الحرارة مناسبة.