أمير الجوف يشدد على تمكين وتحفيز الشركات لممارسة مسؤوليتها الاجتماعية

ونوّه أمير المنطقة، خلال الاجتماع، بأهمية تنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات، والإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المنطقة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ فضلًا عن تمكين وتشجيع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ للإسهام بدورهما في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتقديم المحفزات التقديرية للشركات ذات المبادرات الاجتماعية المميزة في المنطقة.