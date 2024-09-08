الرياض.. انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة"

انطلق اليوم البرنامج التدريبي "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"، الذي يُنظمه الديوان العام للمحاسبة، ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعدد من منسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بالدول الخليجية، وذلك خلال الفترة ٨ - ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤م، في مقر الديوان العام للمحاسبة الرئيس بمدينة الرياض.