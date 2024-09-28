"انعكاس في الشرايين".. تدخل طبي عاجل ينقذ "حياة رضيع سوداني" بجازان

وذكر أنه بعد إجراء العملية واستقرار حالة الرضيع أُحيلت حالة الطفل بشكلٍ عاجلٍ إلى مراكز القلب المتقدمة في المناطق الكبرى في المملكة، وتمّ قبول الحالة، ونُقل الطفل عن طريق الإخلاء الطبي الجوي لمركز جراحة القلب في المدينة المنوّرة خلال أقل من 24 ساعة.