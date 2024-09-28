"انعكاس في الشرايين".. تدخل طبي عاجل ينقذ "حياة رضيع سوداني" بجازان

استنفرت الفرق الطبية بتجمُّع جازان الصحي لإنقاذ حياة رضيع حديث الولادة من الجنسية السودانية الشقيقة؛ يعاني انعكاساً في الشرايين.
وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور باسل هداد؛ استشاري القلب والقسطرة القلبية للأطفال، أن الرضيع وُلد في مستشفى صامطة العام، وكان يعاني نقصاً في نسبة الأكسجين.
وأضاف، أنه على الفور قام الفريق الطبي بإجراء تصوير قلبي عاجل اتضح من خلاله انعكاس الشرايين الكبيرة لدى الرضيع، وأنه بحاجة لإجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة.
وبيّن أن الفريق الطبي قام بنقل الرضيع لمستشفى جازان العام لإجراء العملية، وتمّ إجراء عملية قسطرة قلبية، وعمل عملية فتح في الحاجز الأذيني، وتكللا ولله الحمد بالنجاح، وعادت نسبة الأكسجين إلى وضعها الطبيعي.
وذكر أنه بعد إجراء العملية واستقرار حالة الرضيع أُحيلت حالة الطفل بشكلٍ عاجلٍ إلى مراكز القلب المتقدمة في المناطق الكبرى في المملكة، وتمّ قبول الحالة، ونُقل الطفل عن طريق الإخلاء الطبي الجوي لمركز جراحة القلب في المدينة المنوّرة خلال أقل من 24 ساعة.
وأضاف أن الفريق الطبي مكوّن من: الدكتور محمد حكمي استشاري العناية المركزة لحديثي الولادة، والدكتور ماجد آل إبراهيم استشاري العناية المركزة لحديثي الولادة، والدكتور أنيت أخصائي عناية حديثي الولادة، وفريق التمريض والعلاج التنفسي بمستشفى جازان العام.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الإنساني للحفاظ على صحة المرضى من الجنسيات كافة.