وزير الخارجية الأوكراني يُثمِّن الدور السعودي في تبادُل الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية

وتفصيلاً، أكد كوليبا أن الصواريخ الروسية والمُسيَّرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن "روسيا دمَّرت قرى عدة عبر استهدافها بالصواريخ والمُسيَّرات". مضيفًا بأن كييف "تريد ضمان عدم تزويد إيران روسيا بالمُسيَّرات".