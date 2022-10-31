وزير الخارجية الأوكراني يُثمِّن الدور السعودي في تبادُل الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في مقابلة مع قناة "العربية" أمس الاثنين أن "السعودية لعبت دورًا مهمًّا في تبادُل الأسرى والمساعدات الإنسانية"، مثمنًا دور السعودية في توفير المساعدات الإنسانية لبلاده.
وتفصيلاً، أكد كوليبا أن الصواريخ الروسية والمُسيَّرات الإيرانية استهدفت البنى التحتية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن "روسيا دمَّرت قرى عدة عبر استهدافها بالصواريخ والمُسيَّرات". مضيفًا بأن كييف "تريد ضمان عدم تزويد إيران روسيا بالمُسيَّرات".
وقال الوزير الأوكراني إن بلاده ستُنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران بسبب دعمها روسيا، معتبرًا أن طهران "ترتكب خطأ كبيرًا بتعاونها عسكريًّا مع روسيا في الحرب".
وأضاف بأن أوكرانيا تمتلك "أدلة بأن المُسيَّرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع".. وقال: "لدينا معلومات تؤكد أن إيران زودت روسيا بصواريخ أيضًا".
وشدَّد على ضرورة أن تُظهر روسيا "استعدادها لمفاوضات السلام عبر الانسحاب من أراضينا"، مضيفًا: "لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لروسيا وهي تشن حربًا ضدنا".
وبشأن تعليق موسكو العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قال كوليبا: "على روسيا وقف لعبة تجويع الشعوب بانسحابها من اتفاق الحبوب".