تحقيقًا للشراكة ورفعًا لمستوى التعاون.. "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع "الجيومكانية"

وقّعت هيئة التراث اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بهدف تحقيق الشراكة بين الجهتين في مجال المعلومات الجيومكانية ورفع مستوى التعاون حيال تقديم الخدمات الجيومكانية لقطاع التراث وفقا للوائح والسياسات المعمول بها، وتشمل إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة والمعلومات، وبناء القدرات، وتنظيم الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى دعم الجهود التعريفية بمنتجات وأعمال الطرفين والتنسيق حيال الحملات الإعلامية والنشر الإعلامي.
ومثّل هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية في توقيع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل, فيما مثل هيئة التراث الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر الحربش.
وشملت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات في المنصات المشتركة من خلال الرابط الالكتروني، إضافة للتعاون في مجال الخرائط لتحديد مواقع عناصر التراث الثقافي، فضلاً عن التعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والمعلومات الجيومكانية.
وتسعى الجهتان للتعاون حيال إمكانية الاستفادة من التوأمة الرقمية واستخدام الخارطة الرسمية للمملكة والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في إدارة البيانات وحفظها وتخزينها.