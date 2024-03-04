تحقيقًا للشراكة ورفعًا لمستوى التعاون.. "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع "الجيومكانية"

وقّعت هيئة التراث اليوم, مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بهدف تحقيق الشراكة بين الجهتين في مجال المعلومات الجيومكانية ورفع مستوى التعاون حيال تقديم الخدمات الجيومكانية لقطاع التراث وفقا للوائح والسياسات المعمول بها، وتشمل إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة والمعلومات، وبناء القدرات، وتنظيم الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى دعم الجهود التعريفية بمنتجات وأعمال الطرفين والتنسيق حيال الحملات الإعلامية والنشر الإعلامي.