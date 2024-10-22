الرعاية الطبية في قطر ضمن المراتب الخمسة الأولى عالميًّا.. شاهد التفاصيل

وهناك مؤسسة حمد الطبية التي تعتبر حاليًا المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة وفائقة التخصص في قطر، وأحد المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط. وتدير المؤسسة خمسة عشر مستشفى متخصصًا، مثل مستشفى القلب ومركز صحة المرأة والأبحاث والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان.. وفي عام 2023، صُنفت أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًّا أكاديميًّا في العالم؛ فيما جاء اثنان منها ضمن قائمة أفضل 100 مركز طبي عالمي. ويعكس ذلك مدى التزام قطر بإدماج رعاية المرضى مع الأبحاث الطبية والتعليم بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والتجارب لجميع مرضاها.