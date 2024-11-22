5 ضربات ناجحة.. "الزكاة" تتصدَّى لتهريب 313,906 حبوب "كبتاجون" في الحديثة

وأوضحت "الهيئة" أنه عند خضوع عددٍ من المركبات والشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب "الكبتاجون" مخبأةً بطرقٍ مختلفة، حيث عُثر في المحاولة الأولى على 86,000 حبة كبتاجون مُخبأةً داخل فتحة السقف الخاصة بالمركبة، وجزءٌ من الكمية كان مُخبأً أسفل الملابس التي يرتديها المهرّب.