منهم السعودي "السلمي".. هنا قصص لمشجعين خاضوا مغامرات جنونية للوصول للمونديال

وقال "سيلفيو جاتي"، أحد أعضاء اللجنة الرباعية، إن الرحلة تشمل السفر عبر 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن الخطة الأصلية تستند إلى ركوب الدراجات في المسافة بين كيب تاون في جنوب إفريقيا وأديس أبابا في إثيوبيا، ثم إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبعدها إلى ميناء نويبع لأخذ العبّارة إلى الأردن، ومن هناك تبدأ رحلة جديدة عبر العراق والكويت والمملكة العربية السعودية حتى الوصول إلى قطر.