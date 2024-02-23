"أزياء وفنون وفعاليات تراثية".. شاهد الاحتفال المبهر بيوم التأسيس في مهرجان الزهور بينبع

يشار إلى أنه قد انطلق المهرجان من 15 فبراير وسيستمر حتى 9 مارس، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بفعاليات وعروض الطبيعة والثقافة والابتكار، حيث تشمل فعاليات هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والمعارض المستهدفة للأطفال والعائلات من جلسات الزراعة التفاعلية إلى المعارض حول الحفاظ على البيئة والفنون التقليدية، وستتيح للزوار فرصة للتعلم حول الاستدامة والمشاركة في أنشطة عملية.