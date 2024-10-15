مُبخر تطلق مجموعة جديدة بحجم 250 مل: رحلة حِسية من الصيف إلى الخريف

مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، تأسست في 2015. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكّن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية. الجودة هي جُل اهتمام مبخر، وعند تطوير أي منتج، تحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزها عن منافسيها واقرانها في السوق.