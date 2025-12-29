سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

وكان في استقباله، نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، حيث تابع السفير والوفد المرافق له جانبًا من أشواط المُلاك المحليين التي أقيمت بمشاركة 367 صقرًا ضمن منافسات مسابقة الملواح بالمهرجان، وتعرف خلال جولته على طرق عمل اللجان المختلفة، وعلى أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط الملواح.