"هيئة الصحفيين السعوديين" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع اتحاد الصحافة الدولي في لندن

شاركت هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، في اجتماعات اتحاد الصحفيين الدوليين "آي إف جي" المنعقدة في لندن بصفة "مراقب".
وناقشت الاجتماعات، التي نظّمتها واستضافتها نقابة الصحافة البريطانية، تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة ووسائل حماية الصحفيين في مناطق الصراع.
وأعلن على هامش الاجتماع إعلان الاتحاد الدولي للصحافة عن تعهده بدعم تطوير مهارات الصحفيين لمواكبة التطور المتسارع في أدوات المهنة، وسطوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
ثمّ عقدت جلسة لمناقشة ميزانية الاتحاد واستعراض التقرير المالي الختامي وقواعد العمل.
وقال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين "عضوان الأحمري" عن المشاركة السعودية: إنها ضرورة لبناء الجسور مع الاتحادات الدولية للصحافة والاستفادة من تجاربها لتطوير الهيئة. وأضاف :"هذه المرة الأولى التي تشارك الهيئة بصفة مراقب بعد حصولها على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة نهاية العام الماضي، وطموحنا لعب دورًا أكبر في الاتحاد خلال الفترة المقبلة".