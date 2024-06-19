"هيئة الصحفيين السعوديين" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع اتحاد الصحافة الدولي في لندن

وقال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين "عضوان الأحمري" عن المشاركة السعودية: إنها ضرورة لبناء الجسور مع الاتحادات الدولية للصحافة والاستفادة من تجاربها لتطوير الهيئة. وأضاف :"هذه المرة الأولى التي تشارك الهيئة بصفة مراقب بعد حصولها على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة نهاية العام الماضي، وطموحنا لعب دورًا أكبر في الاتحاد خلال الفترة المقبلة".