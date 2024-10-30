تعليم محايل عسير: 4 أدوار مهمة للأسرة لدعم الطلاب خلال فترة الاختبارات

أكّدت إدارة تعليم محايل عسير، أهمية دور الأسرة في مساندة الطلاب خلال فترة الاختبارات؛ موضحة أربعة جوانب رئيسة يمكن للأسرة من خلالها تعزيز الأداء الدراسي لأبنائهم.
تشمل هذه الأدوار توفير الجو النفسي والاجتماعي والصحي المناسب لدعم الطالب وتحفيزه، إلى جانب المحافظة على التغذية الجيدة؛ لضمان التركيز والطاقة الكافية.
كما شدَّدت الإدارة على ضرورة الاهتمام بتوفير النوم الكافي والراحة الجسدية؛ لما لذلك من تأثيرٍ إيجابي على الأداء الذهني.
كما دعت الأسرة إلى توفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار بعيداً عن أيّ مشتتات؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج الدراسية.
تأتي هذه الإرشادات في إطار حرص إدارة التعليم على توعية الأسر بدورها المحوري في تعزيز نجاح الطلاب.