تركي آل الشيخ يعلن زيادة عدد تذاكر نزال "Riyadh Season Card Wembley Edition" إلى 96 ألف تذكرة

سيتضمن العرض إلى جانب لقاء أنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، مواجهة بين أنتوني كاكاسي ضد جوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف-الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، ولقاء جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة (WBO)، بالإضافة إلى نزال تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، وليام سميث ضد جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي في وزن الخفيف.