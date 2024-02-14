عشاق المغامرات البحرية لا يستطيعون مقاومتها.. "الرايس" طبيعة خلابة ومتنفس سياحي

وأضاف أن المقومات السياحية في الرايس بتعدادها السكاني المحدود الذي لا يتجاوز الآلاف، تمكّنها من احتضان العديد من الفعاليات المجتمعية، كإقامة المنافسات الرياضية البحرية الموسمية، وسباقات المراكب الشراعية، وبرامج النزهات البحرية العائلية، أو تنظيم مهرجانات للأغذية البحرية، بما يعزّز استقطاب الزائرين للمنطقة التي تتمتع بعوامل جذب سياحي عديدة، مصدرها المياه الزرقاء الدافئة، والشواطئ البكر، ونسيم البحر.