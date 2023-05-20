أحدث التقنيات.. "صحفيي مكة" تتفقد إنجازات "واحة الإعلام" بـ"قمة العرب 32"

زار وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، "واحة الإعلام" للقمة العربية 32 بجدة، والمتضمن المركز الإعلامي الذي قدّم تجربة إعلامية شاملة لإبراز أعمال القمة وأخبارها، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي استعرض التحول الكبير لما تشهده المملكة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى.
وأشاد الوفد -بقيادة مدير فرع الهيئة بالمنطقة فهد الإحيوي- بمشاركة الأعضاء أحمد الجهني وحامد العباسي وخالد الزهراني؛ حيث تميزت "واحة الإعلام" بتقديم أحدث الخدمات الإعلامية وتقنيات الاتصال، في بيئة جذابة محفزة على الإبداع والابتكار، عاكسةً التحول الإيجابي الذي تشهده المملكة.
ووفّرت فكرة الواحة متنفسًا للإعلاميين؛ للاجتماع والاطلاع على التطورات والمستجدات والحصول على ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات وافية حول القمة؛ بالإضافة إلى توفر مكان لهم للاستراحة، وعقد اللقاءات والاجتماعات.
وضمّت واحة الإعلام: المركز الإعلامي، ومساحات تحرير وأعمال صحفية، وشاشات عرض أعمال القمة، واستديوهات تلفزيونية، وغرف إنتاج، وخدمات داعمة.. كما اشتمل المعرض المصاحب على شركة البحر الأحمر الدولية على مستقبل السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورحلة عبر الزمن لنيوم "مدينة المستقبل".
وخدمت الواحة أكثر من 30 وسيلة محلية و41 وسيلة إعلامية دولية، واستفاد منها أكثر من 400 إعلامي وإعلامية؛ منهم 150 إعلاميًّا دوليًّا، و60 مقدمًا وصحفيًّا من 20 دولة.
وقدّم وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لكل القائمين على واحة الإعلام والتسهيلات الكبيرة التي تم توفرها لجميع الإعلاميين والإعلاميات بمختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية لنقل الحدث ومضامين القمة ونتائجها الإيجابية بأسرع وأحدث الطرق والآليات والخدمات المتكاملة.