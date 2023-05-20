أحدث التقنيات.. "صحفيي مكة" تتفقد إنجازات "واحة الإعلام" بـ"قمة العرب 32"

وضمّت واحة الإعلام: المركز الإعلامي، ومساحات تحرير وأعمال صحفية، وشاشات عرض أعمال القمة، واستديوهات تلفزيونية، وغرف إنتاج، وخدمات داعمة.. كما اشتمل المعرض المصاحب على شركة البحر الأحمر الدولية على مستقبل السياحة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورحلة عبر الزمن لنيوم "مدينة المستقبل".