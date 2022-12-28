"وقاء" يعزّز أعماله من خلال تكامل الجهود مع "الشركة الوطنية للخدمات الزراعية"

يُذكر أن مركز "وقاء" تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم "152" وتاريخ 3/ 3/ 1442هـ، الذي تم بموجبه نقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المركز، بهدف تطبيق وتنفيذ ما يحقّق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية.