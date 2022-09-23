جمعية تطوير لخدمة الأحياء تقيم حفل احتفاء باليوم الوطني 92

صرح بذلك رئيس لجنة فعاليات اليوم الوطني بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي مبيناً أن فعاليات الحفل بدأت بتلاوة آيات عطرة من آيات الذكر الحكيم رتلها القارئ عبدالله الأحمري، بعدها ألقى رئيس لجنة فعالية اليوم الوطني عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي كلمة رحب فيها بالحضور الكرام، وقال: هذه الليلة ليلة عم فرحها سائر الأرجاء، ليلة احتفاء بيوم عظيم، ليلة احتفائنا باليوم الوطني 92.