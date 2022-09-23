جمعية تطوير لخدمة الأحياء تقيم حفل احتفاء باليوم الوطني 92

أقامت جمعية تطوير لخدمة الأحياء مساء اليوم بحي لبن باستراحة النخيل حفل الاحتفاء باليوم الوطني 92 بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع والمواطنين.
صرح بذلك رئيس لجنة فعاليات اليوم الوطني بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي مبيناً أن فعاليات الحفل بدأت بتلاوة آيات عطرة من آيات الذكر الحكيم رتلها القارئ عبدالله الأحمري، بعدها ألقى رئيس لجنة فعالية اليوم الوطني عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي كلمة رحب فيها بالحضور الكرام، وقال: هذه الليلة ليلة عم فرحها سائر الأرجاء، ليلة احتفاء بيوم عظيم، ليلة احتفائنا باليوم الوطني 92.
وأشاد الحبردي بالأمن الذي ساد البلاد، وقال رئيس لجنة فعاليات اليوم الوطني إن عصر الحزم والعزم في ظل قيادة قائد هذا البلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أصبح للمملكة ثقلها السياسي والاقتصادي، فتوالت المشاريع الكبرى مشروعٌ يعقبه مشروع، وإنجازٌ يتلوه إنجاز، ونجاحٌ يتلوه نجاح,
بعدها تم عرض فيلم تعريفي لجمعية تطوير لخدمة الأحياء. ثم ألقيت قصيدتان.
وفي الختام كرم رئيس اللجنة محمد الحبردي الداعمين للجمعية وهم حسن الشريف وعبدالله الكيرعاني وبدر العتيبي.
كما كُرم الداعم الإعلامي سناب لبن ويمثله عياد الشيباني. بعدها التقطت الصور التذكارية للحضور ثم تناول الجميع طعام العشاء.
حضر اللقاء كل من المهندس عمر العتيبي مدير إدارة الطرق بالأمانة والمهندس يوسف بإدارة تصميم الطرق والمهندس عوض الأسمري بطرق مدينة الرياض والمهندس نواف وكيل بلدية عرقة وأعيان لبن ووجهاء المجتمع.