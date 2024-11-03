6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة وسيول وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والشمالية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة مع رياح نشطة على الشعيبة، ورياحًا شديدة على جدة ورابغ، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة على الراي وينبع، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الدرب وبيش. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والحرث والدائر والربث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين.