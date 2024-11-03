6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة وسيول وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة مع رياح نشطة على الشعيبة، ورياحًا شديدة على جدة ورابغ، وأمطارًا متوسطة على القنفذة والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الاثنين.