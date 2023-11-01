للوقوف على درجة الاستعداد.. "تجمع مطارات الثاني" تنفّذ فرضية طوارئ بمطار أبها الدولي

وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، على حرصه الدائم على متابعة الأمور الدقيقة التي تخدم المواطن وكل التطورات المتعلقة بمطار أبها الدولي ومنظومة العمل الحكومي بالمنطقة، الذي يُعد امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها على الأصعدة كافة.