"كاوست" تستضيف المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الأول من نوعه في المملكة.. 30 مايو المقبل

من جانبه، قال فيل باتي، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في مجلة تايمز للتعليم العالي: "يسعدنا تنظيم هذا الحدث في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر قوة استراتيجية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نتشارك مباشرة مع مؤسسة رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير مثل كاوست لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. إنه لأمر مثير على نحو خاص أن نستضيف هذا الحدث في حرم جامعة كاوست المطل على شواطئ البحر الأحمر، حيث سنكون قادرين على رؤية الأبحاث المتميزة التي يتم إجراؤها حول حماية محيطاتنا ودعم زراعة الأراضي القاحلة".