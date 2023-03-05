"كاوست" تستضيف المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الأول من نوعه في المملكة.. 30 مايو المقبل

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) استضافتها المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة التابع لمجلة تايمز للتعليم العالي (THE) في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2023.
ويعتبر ذلك المؤتمر الأول من نوعه في المملكة، الذي يستقطب حضور ومشاركة أكثر من 1000 من قادة الفكر والمبتكرين من قطاعات التعليم العالي، والحكومي، والأعمال، والمجتمع المدني لمناقشة الحلول العاجلة لقضايا الاستدامة.
ويشمل الحدث مجموعة من الموضوعات تدور جميعها حول الإجراءات التي يجب على الجامعات اتخاذها لمساعدة المجتمع على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
وأكد البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة كاوست، على ضرورة أن تكون الجامعات أكثر استجابة للقضايا العالمية الملحة، وقال: "هناك إجماع واسع على أننا مقبلون على كارثة بشرية وبيئية عالمية في غضون بضع سنوات فقط. ومع ذلك، فإن الجامعات، إلى جانب قطاعات المجتمع الأخرى، تمضي إلى حد كبير في عملها المعتاد".
وأضاف: "إننا اليوم نعيش أزمة المناخ والاستدامة، ويجب على الجامعات في جميع أنحاء العالم أن تبدأ في التصرف بجدية لمواجهة هذا الواقع". وقال " هذا المؤتمر هو دعوة للعمل ودعوة للجامعات العالمية لتوجيه برامجها التعليمية والبحثية والابتكارية والتوعية نحو تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة".
وسيقدم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام مجموعة من حلقات النقاش المحفزة للفكر وندوات العمل التعاونية التي ستطرح رؤى جريئة، وتشكل تحالفات جديدة قوية بين مختلف القطاعات، وسيغطي أربعة مسارات رئيسة تتماشى مع التحولات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية: الصحة وعلوم السكان، والطاقة والصناعة المستدامة، والبيئة المستدامة، والمدن والمجتمعات المستدامة.
من جانبه، قال فيل باتي، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في مجلة تايمز للتعليم العالي: "يسعدنا تنظيم هذا الحدث في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر قوة استراتيجية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نتشارك مباشرة مع مؤسسة رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير مثل كاوست لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. إنه لأمر مثير على نحو خاص أن نستضيف هذا الحدث في حرم جامعة كاوست المطل على شواطئ البحر الأحمر، حيث سنكون قادرين على رؤية الأبحاث المتميزة التي يتم إجراؤها حول حماية محيطاتنا ودعم زراعة الأراضي القاحلة".
وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات المؤثرة لعام 2023، إلى جانب تقديم دورات رئيسية حول كيفية استخدام البيانات التي تقيس جهود 1700 جامعة حول العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.