47 ألف رحلة إسعافية.. "الهلال الأحمر" بمكة المكرمة تعلن نجاحَ خطتها في رمضان

أعلنت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، نجاحَ خطتها الإسعافية خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك من بداية الشهر حتى ليلة 29؛ حيث أكّدت "الهيئة" أنها نفذت بنجاح كل خطط تواجد الفرق الإسعافية الأرضية والجوية بالمنطقة، وخاصة في الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به، وتغطية جميع تحركات المعتمرين والزوار، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية العاملة بأكثر من "1000" مسعف وأخصائي طب وطوارئ وطبيب، بالإضافة إلى 18 طبيبًا في التحكم الطبي، و"5400" متطوع ومتطوعة، وذلك بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ "65000" ساعة شملت العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والفنية.
وأوضحت "الهيئة" أنها قامت بأكثر من 47 ألف رحلة إسعافية، كان أعلاها طلبًا "الحالات المرضية" التنفسية والسكري والإغماء، بعدها حالات الحوادث، باشرت خلالها مراكز العاصمة المقدسة "33,561" حالة، وجاءت محافظة جدة ثانيًا بـ"10,193" حالة، والطائف ثالثًا بـ"3882" حالة.
وأشارت إلى أن الإسعاف الجوي بالمنطقة نفّذ 32 ساعة ونصف ساعة طيران نقل من خلالها 14 حالة خطرة تستوجب النقل السريع لأقرب منشأة صحية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات ضمّ أكثر من 80 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و150 سكوتر كهربائيًّا ودراجة نارية وهوائية، و24 عربة جولف، و49 جهازًا للصدمات الكهربائية، و15 جهاز "لوكس" الخاص بالإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أسطول الاستجابة النوعية وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان، ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي.
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997، وعبر تطبيق "أسعفني"؛ حيث يتيح التطبيقُ الذكي للمستخدمين إمكانيةَ إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضًا للفرق الإسعافية الاستدلالَ على موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفةَ المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ والعديد من المميزات الأخرى.