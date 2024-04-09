47 ألف رحلة إسعافية.. "الهلال الأحمر" بمكة المكرمة تعلن نجاحَ خطتها في رمضان

أعلنت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، نجاحَ خطتها الإسعافية خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك من بداية الشهر حتى ليلة 29؛ حيث أكّدت "الهيئة" أنها نفذت بنجاح كل خطط تواجد الفرق الإسعافية الأرضية والجوية بالمنطقة، وخاصة في الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به، وتغطية جميع تحركات المعتمرين والزوار، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية العاملة بأكثر من "1000" مسعف وأخصائي طب وطوارئ وطبيب، بالإضافة إلى 18 طبيبًا في التحكم الطبي، و"5400" متطوع ومتطوعة، وذلك بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ "65000" ساعة شملت العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والفنية.