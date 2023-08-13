"رئة الباحة" ومتنزه السياح.. صور جوية لـ"غابة رغدان" تشهد بسحر الطبيعة

وتعد غابة رغدان إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة؛ نظرًا لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة؛ حيث تمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90% من مساحة غابة رغدان، التي تقدر بـ600 ألف متر مربع؛ حيث تتميز بأغصانها المتشابكة، التي تشكل مساحات كبيرة من الظلال، كما أن العرعر من الأشجار دائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من الأشجار المعمرة الجميلة ذات الرائحة الأخاذة.