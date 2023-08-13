"رئة الباحة" ومتنزه السياح.. صور جوية لـ"غابة رغدان" تشهد بسحر الطبيعة

تُعرف غابة رغدان بأنها رئة منطقة الباحة ومن أجمل متنزهاتها، وتكثر بها أشجار العرعر، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق التي تحتاجها الأسرة.
وتتميز الغابة بموقع مميز يطل على تهامة من ارتفاع يتجاوز 1700 متر عن سطح البحر؛ حيث تتعانق الأشجار والطبيعة والغيوم، في مشهد يحمل السائح إلى أجواء ساحرة.
ويشهد متنزه غابة رغدان هذه الأيام إقبالًا من السياح والزوار؛ حيث يفضلون قضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلاتهم؛ نظرًا لما تتمتع به منطقة الباحة بشكل عام، وغابة رغدان بشكل خاص من أجواء ساحرة ومناظر طبيعية خلابة.
وتعد غابة رغدان إحدى أهم المناطق التي يقبل عليها السياح في منطقة الباحة؛ نظرًا لما تتمتع به من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة ساحرة؛ حيث تمثل أشجار العرعر التي تغطي أكثر من 90% من مساحة غابة رغدان، التي تقدر بـ600 ألف متر مربع؛ حيث تتميز بأغصانها المتشابكة، التي تشكل مساحات كبيرة من الظلال، كما أن العرعر من الأشجار دائمة الخضرة التي تنمو في المناطق الباردة، وهي من الأشجار المعمرة الجميلة ذات الرائحة الأخاذة.
ويتخلل الغابة ممرات حجرية بمداخل المتنزه لتتيح للزائرين والمصطافين مشاهدة الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالأشجار الكثيفة، إضافة إلى تأهيل العديد من مرافقها التي تشمل الجلسات والألعاب الترفيهية والأكشاك والإنارة ودورات المياه، كما تضم شلالات مائية مضيئة، وممرات مجهزة ومجار منظمة لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز مواقع لزراعة أشجار الزيتون.
وتشهد الغابة الكثير من التطور عامًا بعد عام لاستقبال الزوار والسياح؛ حيث هيّأت أمانة الباحة العديدَ من المواقع لتفيد جملة من الفعاليات مثل الممرات المضيئة التي تضم العديد من عربات الفوترك، والجسر المعلق والانزلاق الحر.
وتتمتع غابة رغدان بسحر نادر، كما تتمتع بإطلالة بانورامية خلابة على غابات كثيفة مغطاة بالضباب فوق قمم الجبال؛ مما يجعلها المكان الأكثر جذبًا للرحلات العائلية؛ للاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء بين أحضانها.