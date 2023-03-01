"العلَم السعودي".. لكل لون وكلمة قصة من قصص التوحيد

على مرّ العقود، يحظى علَم المملكة العربية السعودية، بالكثير من الاهتمام من قيادات المملكة، باعتباره رمزاً لأكبر تجربة توحيد شهدها التاريخ الإنساني الحديث، عبر تعزيز التآلف بين القبائل المتنافرة في الجزيرة العربية، وتوحيد صفوفها وكلمتها، تحت راية "لا إله إلا الله".
واليوم، ينال العلَم دعماً كبيراً، بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخصيص 11 مارس من كل عام، ليكون يوماً للعلَم السعودي تحت مسمى "يوم العلَم".
ويأتي ذلك تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.
ويعد علَم المملكة من الأعلام المتميزة، التي لها دلالة، فكل لون وكل خط مرسوم على العلَم له دلالة معينة، وليس موضوعاً لمجرد الشكل فقط.
وعرض العلم السعودي يساوي ثلثي طوله، حيث عرضه يساوي القسم الأعلى والأدنى من العلم، والطول يساوي نفس مسافة العرض، ولكن ما بين اليمين واليسار.
وصُمم العلم السعودي بشكل خماسي متميز، حيث له طابع خاص عن بقية أعلام الدول، سواء في ألوانه أو كتاباته.
ويتميز العلم السعودي باللون الأخضر، ويرمز هذا اللون إلى راية الإسلام، وذلك لأن اللون الأخضر كان يرمز إلى السلام، وكان ذلك منذ تأسيس الدولة الإسلامية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان اللون الأخضر هو لون راية الإسلام حينها.
أما اللون الأبيض فيرمز للسلام، وانبعاث الطمأنينة والنقاء الداخلي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض ويستخدمه كلباس عند أداء الشعائر الدينية، وعلى ذلك، تُؤدى شعائر الحج بالإحرام الأبيض، كما أن الأبيض أيضًا يتم استخدامه عند تكفين الميت كرمز للسلام، أما السيف المسلول، فيرمز للتراث السعودي والعدل والصرامة في تطبيقه.
وتتوسط العلم عبارة "لا إله إلّا الله محمد رسول الله"، وهي تدل على كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلى إثبات أن الشريعة الإسلامية هي المطبقة في المملكة، وأن الدولة تتبع المنهج الإسلامي الصحيح والشريعة الإسلامية بمنهجها الأصلي، وذلك باعتبار أن المملكة هي بلاد الحرمين الشريفين ووجهة المسلمين والحُجاج من شتى بقاع الأرض.
ويتم كتابة ورسم الشهادتين بخط الثُلث، وتكون قاعدته في المنتصف، ويرسم السيف بطول يساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادتين.