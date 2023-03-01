"العلَم السعودي".. لكل لون وكلمة قصة من قصص التوحيد

أما اللون الأبيض فيرمز للسلام، وانبعاث الطمأنينة والنقاء الداخلي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض ويستخدمه كلباس عند أداء الشعائر الدينية، وعلى ذلك، تُؤدى شعائر الحج بالإحرام الأبيض، كما أن الأبيض أيضًا يتم استخدامه عند تكفين الميت كرمز للسلام، أما السيف المسلول، فيرمز للتراث السعودي والعدل والصرامة في تطبيقه.