"دلة نمار" تعلن عن استخدام تقنيات الليزر بديلًا للجراحة لعلاج البواسير والناسور العصعصي والشرجي

وقد خضع حتى الآن لإجراء هذا العلاج المبتكر داخل "مستشفى دلة نمار"، عددٌ من المرضى من مختلف الفئات العمرية، وقد حققوا نتائج معدلات تعافٍ سريعة، ونسب نجاح استثنائية مقارنة بالأساليب الجراحية التقليدية؛ حيث تضمّ العلاجات ما يلي: علاج البواسير بالليزر، وتتضمن استخدام شعاع ليزري لعلاج البواسير بفاعلية، دون الحاجة لفتح شقوق، أو إحداث ضرر في نسيج الشرج الظهاري، وكذلك علاج الناسور العصعصي بالليزر؛ وهو إجراء طفيف التوغل ويمثل الحلّ الأمثل لشفاء قناة الجيب، مع الحفاظ على سلامة الجلد المحيط، ويختصر مدة الإقامة بالمستشفى، مع خفض الإحساس بالألم، وتطبيق أفضل النتائج التجميلية، بالإضافة لإغلاق الناسور الشرجي بالليزر عبر استهداف استئصال قناة الناسور؛ حيث تحافظ هذه التقنية على العضلة العاصرة، وتوفر منهجية خفيفة التوغل للتخلص من قناة الناسور الشرجي، وتضمن الحفاظ على سلامة الجلد والعضلات.