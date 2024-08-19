القنصلية الأمريكية بجدة تعلن عن وصول ممثلها الجديد بمنظمة التعاون الإسلامي

ويتمتع "داوم. لي" بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في العمل مع الحكومة الأمريكية؛ حيث خدم في أدوار مهمة في الشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الشمالية. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي في المقر الرئيسي لوزارة التجارة الأمريكية.