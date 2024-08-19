القنصلية الأمريكية بجدة تعلن عن وصول ممثلها الجديد بمنظمة التعاون الإسلامي

أعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة في جدة، عن وصول القنصل العام الجديد، "داوم. لي" خَلَفًا للقنصل السابق فارس أسعد.
ويمثل القنصل العام الجديد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، وأكدت القنصلية أن القنصل الجديد يتطلع إلى الإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويتمتع "داوم. لي" بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في العمل مع الحكومة الأمريكية؛ حيث خدم في أدوار مهمة في الشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الشمالية. وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي في المقر الرئيسي لوزارة التجارة الأمريكية.
وتتضمن المسيرة المهنية له خبرة عشر سنوات في العراق والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند وسنغافورة وفيتنام؛ فضلًا عن عمله في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة وسينسيناتي ووادي السيليكون.
ويعتبر "لي" خريج جامعة سانتا كلارا، ويحمل درجة الماجستير من معهد ميدلبري للدراسات الدولية، وهو يتقن اللغات العربية والإسبانية والفيتنامية.