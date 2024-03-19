"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على الدفعة الأولى من برنامج "فني تجبير"

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتطلب: أن يكون المتقدم سعوديًّا، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس من كليات العلوم، وحاصلًا على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 60، وأن يكون لائقًا بدنيًّا للتعامل مع الأجهزة والمعدات الثقيلة.