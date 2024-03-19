"التخصصات الصحية" تعلن بدء التقديم على الدفعة الأولى من برنامج "فني تجبير"

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن بدء التقديم على الدفعة الأولى من برنامج "فني تجبير"، عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، ويستمر حتى 25 مارس الجاري.
وأوضحت الهيئة أن التقديم يتطلب: أن يكون المتقدم سعوديًّا، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس من كليات العلوم، وحاصلًا على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 60، وأن يكون لائقًا بدنيًّا للتعامل مع الأجهزة والمعدات الثقيلة.
يُذكر أن مهام "فني التجبير" بعد التخرج؛ هي إجراء عملية تشكيل وتركيب وفك الجبائر، وأجهزة تقويم العظام وتدعيمها للمرضى حسب توجيهات الطبيب أو طاقم الإشراف، كما يقوم بمهام تحضير القوالب، وصب الخلطات اللازمة للجبائر باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، ويعمل على ضمان طلب وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة.