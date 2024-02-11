"السجان": يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به معهد الإدارة العامة

وقال مدير عام معهد الإدارة العامة: إن هاتين الاتفاقيتين تهدفان لتعزيز التكامل، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين السعودي والبحريني في مجال تطوير، وتعزيز التنمية الإدارية، وبخاصة في مجال عمل المرأة والاحتياجات التدريبية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في الاستشارات، وفي تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعلم الإلكتروني، وتطوير وتأهيل القيادات الإدارية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين".