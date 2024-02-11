"السجان": يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به معهد الإدارة العامة

أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة توقيع معهد الإدارة العامة مذكرتي تفاهم، وشراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد الإدارة العامة بمملكة البحرين الشقيقة.
ونوه "السجان" بالرعاية الكريمة والدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به معهد الإدارة العامة من لدن القيادة الرشيدة.
وأشار إلى الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئاستهما لاجتماع مجلس التنسيق السعودي- البحريني الذي عُقد مؤخراً في مدينة الرياض، حيث جرى توقيع المذكرتين.
وقال مدير عام معهد الإدارة العامة: إن هاتين الاتفاقيتين تهدفان لتعزيز التكامل، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين السعودي والبحريني في مجال تطوير، وتعزيز التنمية الإدارية، وبخاصة في مجال عمل المرأة والاحتياجات التدريبية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في الاستشارات، وفي تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب والتعلم الإلكتروني، وتطوير وتأهيل القيادات الإدارية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين".