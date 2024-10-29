اعتماد 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين بمؤتمر طب العيون السعودي 2024

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "30" ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين والحضور المسجلين في فعاليات مؤتمر طب العيون السعودي 2024، الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون، بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني بجدة ومستشفى العيون بجدة خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر القادم بفندق جدة هيلتون.
وأكد عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر ومدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية الدكتور سعيد الغامدي، أن اعتماد هذه الساعات يؤكد أهمية هذا الحدث الطبي دوليًا الذي يعد منصة هامة لجميع المشاركين فيه لتطوير معارفهم الطبية، وزيادة خبراتهم واكتسابهم لمهارات جديدة مواكبة لأفضل وأحدث التطورات العالمية في مجال أمراض وجراحات القرنية ومقدمة العين، والجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، وجراحات الماء الأبيض وزراعة العدسات، بالإضافة إلى موضوعات الجلوكوما وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدكتور سعد العنزي، أن حصول المؤتمر على أقصى عدد من الساعات التعليمية، يعكس ما بذلته لجان المؤتمر لإخراج برنامج علمي ثري، وهو ما يتميز به ويجذب نحو 3000 طبيب ومتخصص يتوقع حضورهم لهذا الحدث العلمي السعودي الهام.
يذكر أن الجمعية السعودية لطب العيون تواصل فتح باب التسجيل في المؤتمر على الموقع الإلكتروني https://www.sos-conference.com/registration الذي يستهدف أطباء العيون وأخصائيي البصريات، وممرضي وممرضات العيون، ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في مجال طب العيون، وأطباء المستقبل في مجال العيون، وكذلك المهنيون الصحيون العاملون في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.