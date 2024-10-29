اعتماد 30 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين بمؤتمر طب العيون السعودي 2024

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدكتور سعد العنزي، أن حصول المؤتمر على أقصى عدد من الساعات التعليمية، يعكس ما بذلته لجان المؤتمر لإخراج برنامج علمي ثري، وهو ما يتميز به ويجذب نحو 3000 طبيب ومتخصص يتوقع حضورهم لهذا الحدث العلمي السعودي الهام.