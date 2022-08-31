يتحلى بـ5 صفات إيجابية.. لماذا يركز مهربو المخدرات على استهداف الشباب السعودي؟

ويستهدف مهربو المخدرات الشباب السعودي على نحو خاص؛ لأنهم من الناحية العددية يشكلون أغلبية السعوديين وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، التي بينت في تقريرها الصادر في أغسطس 2020 أن الشباب السعودي للفئة العمرية (15-34 سنة) يمثلون 36.7 % من إجمالي السكان السعوديين، واصفة إياهم بأنهم ثروة وطنية، والسبب الثاني القضاء على ما يتحلى به الشباب السعودي من صفات إيجابية، هي أنه "شباب واعٍ، وقـوي، ومثقـف، ومبــدع، لديــه قيــم عاليــة" كما وصفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السبب الثالث، الدور المحوري للشباب في عملية التنمية وتحقيق "رؤية 2030"، التي ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم، والمهربون يسعون إلى تعويق مشاركتهم فيها.