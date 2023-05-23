التقلبات الجوية ترخي سدولها بمناطق المملكة.. هطولات ورياح وزخات برد

تشير توقعات الطقس إلى وقوع كُل من مكة المكرّمة والطائف، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تحت التأثير المباشر للتقلبات الجوية التي يُتوقع أن تؤثر في عديدٍ من مناطق المملكة اليوم، وترخي سدولها.
ويتوقع أن يبدأ التأثير المُباشر للتقلبات الجوية على الطائف بالدرجة الأولى، ثم مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الشرقية منها اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية الرعدية، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من الأمطار، بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكلٍ محلي، وقد تترافق مع زخات من البَرَد ونشاط للرياح الهابطة، وفق موقع "طقس العرب".
يجدر الإشارة إلى 3 تحذيرات مهمة خلال تأثير الحالة الجوية هي: "خطر شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكُّل السيول في بعض الأودية، وخطر المجازفة بقطع الأودية والسيول".