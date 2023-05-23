التقلبات الجوية ترخي سدولها بمناطق المملكة.. هطولات ورياح وزخات برد

ويتوقع أن يبدأ التأثير المُباشر للتقلبات الجوية على الطائف بالدرجة الأولى، ثم مكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الشرقية منها اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الثلاثاء، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية الرعدية، وتتهيّأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من الأمطار، بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكلٍ محلي، وقد تترافق مع زخات من البَرَد ونشاط للرياح الهابطة، وفق موقع "طقس العرب".