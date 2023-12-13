بهدف تعزيز نمو الشركات الناشئة.. "كاكست" تدشن حاضنة "Ignition" لأشباه الموصلات

وسيتلقى المشاركون في برنامج حاضنة (Ignition)، لمدة 52 أسبوعًا، تدريبًا شاملًا وتوجيهًا من الخبراء في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما سيمنحهم إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين المتخصصين في التصميم والتصنيع والمعدات والمواد.