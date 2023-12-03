"تعليم جازان" يطلق حملة "الوقاية من الحرائق وسبل الإخلاء الآمنة"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الحملة التوعوية التثقيفية عن الوقاية من الحرائق وسبل الإخلاء الآمنة للطلاب والطالبات وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.
وتستهدف نشر الوعي بمخاطر الحرائق في المدارس، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة وذلك برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي وحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عطية بن عبدالله حمدي.
فيما شهد انطلاق الحملة التوعوية التثقيفية بمجمع الأمير فيصل بن عبدالله تقديم محاضرة تفاعلية تركز في محتواها على شرح أنواع الحريق وكيفية التعامل مع كل نوع، إلى جانب استعراض طرق الإخلاء الآمنة وتطبيقها عمليًا، إضافة إلى تنفيذ خطة إخلاء وهمية للمبنى حيث هدفت الخطة إلى تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس على إجراءات السلامة وتعريفهم بمخارج الطوارئ ونقاط التجمع، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة لضمان حماية الأفراد والمنشآت وتقليل الأضرار الممكنة.
وأكد "تعليم جازان "حرصه على تهيئة البيئة المدرسية ومأمونيتها وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، والسعي إلى تأهيل الكوادر البشرية في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح "تعليم جازان" أن انطلاق هذه الحملة في المدارس إلى نهاية العام الدراسي لزيادة الوعي وتعزيز مستوى ثقافة السلامة في المدارس، مشددةً على مديري ومديرات المدارس ضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة للطلاب والطالبات وجميع العاملين في المدارس، والإعداد والإشراف على تنفيذ الخطط السنوية للطوارئ والأمن والسلامة والخطط التنفيذية لعمليات الإخلاء وتمارين الإطفاء والإنقاذ الدورية في المنشآت التعليمية التابعة، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والممتلكات.