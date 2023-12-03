"تعليم جازان" يطلق حملة "الوقاية من الحرائق وسبل الإخلاء الآمنة"

فيما شهد انطلاق الحملة التوعوية التثقيفية بمجمع الأمير فيصل بن عبدالله تقديم محاضرة تفاعلية تركز في محتواها على شرح أنواع الحريق وكيفية التعامل مع كل نوع، إلى جانب استعراض طرق الإخلاء الآمنة وتطبيقها عمليًا، إضافة إلى تنفيذ خطة إخلاء وهمية للمبنى حيث هدفت الخطة إلى تدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس على إجراءات السلامة وتعريفهم بمخارج الطوارئ ونقاط التجمع، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة لضمان حماية الأفراد والمنشآت وتقليل الأضرار الممكنة.