العصيمي: منتدى مستقبل العقار أكد متانة وقوة القطاع العقاري في المملكة

أشار أحمد بن محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري"، إلى أن منتدى مستقبل العقار الذي استضافته الرياض مؤخرًا أكد قوة ومتانة القطاع العقاري في المملكة، وشكَّل فرصة مثالية للتواصل والتفاعل بين الشركات الوطنية والمستثمرين، كما ساهم في مناقشة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة، وطرح الأفكار الإبداعية لتطوير هذا القطاع ومخرجاته التي تنعكس على الاقتصاد السعودي بشكلٍ كبيرٍ، حيث يرتبط القطاع العقاري بالعديد من الصناعات مما يجعله محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ورافدًا هامًا من روافد التنمية الشاملة.
وأشاد العصيمي بالدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به القطاع العقاري في المملكة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتعزيز شبكات سلاسل الإمداد، وتطوير القوانين والتشريعات، التي كان لها أثر كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري في المملكة. لافتًا إلى أن تنظيم الرياض لمنتدى مستقبل العقار بهذا المستوى العالمي، والمشاركة الواسعة من كبار الشخصيات والمتحدثين السعوديين والعالميين، أكد قدرات الرياض وإمكانياتها العالية في استضافة وتنظيم أهم وأكبر الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية، وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنمو لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتتجه لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار في المنطقة.