تركي آل الشيخ يلتقي الشيخ منصور بن زايد في أبوظبي ويبحثان تعزيز التعاون في الترفيه والرياضة

ونوّه معاليه بما حققه سمو الشيخ منصور بن زايد من إنجازات على المستوى العالمي في المجالات الثقافية والاقتصادية والرياضية، مستعرضًا مشروعه الرياضي "سيتي جروب"، الذي يُعد من أنجح المشاريع في مجاله، ويغطي من اليابان إلى الولايات المتحدة، ويشمل العديد من الأندية والأكاديميات.