منتدى الرياض الاقتصادي يرصد مستجدات دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية

من جهته، استعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة تهدف بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة السكك الحديدية، وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعَي الخدمات اللوجستية والسياحية.