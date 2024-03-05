10 وجهات سفر تحظى بشعبية لدى السعوديين خلال عطلة عيد الفطر

ذكرت منصة سكاي سكانر؛ المتخصّصة في شؤون الطيران والسفر، أن هناك عشر وجهات تحظى بشعبيةٍ متزايدة بين المسافرين السعوديين خلال عطلة عيد الفطر.
وتصدّرت بلجيكا والمغرب وتركيا قائمة الوجهات الأكثر طلباً.
وبينما يُفضل 44% من المسافرين القيام برحلات لا تتجاوز الأسبوع، يبحث 37% منهم عن عطلات طويلة.
ومن بين الوجهات الأخرى التي شهدت زيادة في عمليات البحث من قِبل المسافرين السعوديين، تشمل: اليابان والمجر وجزر المالديف وألمانيا وفرنسا والإمارات وكوريا الجنوبية.
الوجهات الـ 10 الأكثر رواجاً:
- بلجيكا
- المغرب
- تركيا
- اليابان
- المجر
- جزر المالديف
- ألمانيا
- فرنسا
- الإمارات
- كوريا الجنوبية