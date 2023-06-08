اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون وأمريكا.. واشنطن تؤكد التزامها الدائم بأمن المنطقة وإدراكها لدورها الحيوي

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عُمان -رئيس الدورة الحالية- في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء ووزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.