مركز التحكيم الرياضي السعودي يستعرض تجربته في المؤتمر السعودي للقانون

الدكتورة الحقيل تطرّقت أيضًا إلى عدة محاور شملت: صناعة الرياضة والإيرادات المالية التي تولدها هذه الرياضة، والحاجة إلى الإدارات القانونية لإدارة هذه التكاملية وفق اللوائح التنظيمية، كما تطرقت إلى استراتيجية دعم الأندية واستراتيجية دعم الاتحادات وفق رؤية 2030 وما يصاحبها من تنظيمات تجعل الفرصة متاحة لخلق عدد كبير من الوظائف والفرص القانونية في المجال الرياضي.