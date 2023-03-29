"تخصصي الطائف" يُطلق خدمة "الذكاء الاصطناعي" بعيادة العيون بمركز السكري

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خدمة تقنية الذكاء الاصطناعي بعيادة العيون بمركز السكري، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التطوير التي شملت العيادة.
وصرَّح المتحدث الرسمي بصحة الطائف وليد الثقفي بأنه تم تطوير وتجهيز العيادة بأحدث أجهزة التصوير من حيث الدقة والتقنية، وإمكانية الاتصال بالخدمات السحابية عن بُعد.
وأوضح "الثقفي" أنه تم تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تُعد الأولى على مستوى المنطقة، بالتعاون مع شركة سدم، ضمن مبادرة الكشف على الشبكية وتصويرها لدى مرضى السكري. وتشمل التقنية مختلف مناطق السعودية من خلال اتفاقية مشتركة مع وزارة الصحة، ودعم من الوقف الصحي.
يُشار إلى أنه تم الربط بين عيادة العيون بمركز السكري والأطباء والمتخصصين بمركز العيون؛ للإشراف المباشر، وتسهيل خدمة المريض عن بُعد، والرفع من جودة الخدمة المقدمة.
وذكر الثقفي أن العيادة ستقدِّم خدماتها لأكثر من ثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة.