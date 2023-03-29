"تخصصي الطائف" يُطلق خدمة "الذكاء الاصطناعي" بعيادة العيون بمركز السكري

وأوضح "الثقفي" أنه تم تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تُعد الأولى على مستوى المنطقة، بالتعاون مع شركة سدم، ضمن مبادرة الكشف على الشبكية وتصويرها لدى مرضى السكري. وتشمل التقنية مختلف مناطق السعودية من خلال اتفاقية مشتركة مع وزارة الصحة، ودعم من الوقف الصحي.