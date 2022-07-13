القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (11) مواطنًا، ومقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (192) متنًا من الإبل، و(200) رأس من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.