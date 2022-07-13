محليات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
دوريات الأمن البيئي تضبط المخالفين "أرشيفية"
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (11) مواطنًا، ومقيمَيْن من الجنسية السودانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (192) متنًا من الإبل، و(200) رأس من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام (200) ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تُمثِّل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي
نظام البيئة
الرعي

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