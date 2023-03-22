مع وفرة السلع بالأسواق.. "السليمان": على المتسوق أن يقارن ويختار.. والتجار سيخفضون الأسعار

ويبدي "السليمان" دهشته وهو يقول: "بقي أن نعرف معايير رقابة الأسعار، وأن نفهم أسباب تفاوت أسعار نفس السلع في الأسواق، ولنأخذ مثالًا سلعة رمضانية شهيرة، زجاجة (مياه غازية) تباع في أحد أسواق التجزئة بـ19 ريالًا، وفي سوق قريب منه تباع بـ14 ريالًا، وكلاهما من الشركات الكبيرة، أي أننا نتكلم عن عوامل مشتركة في الكميات والانتشار، وليس عن مقارنة بين هايبر ماركت وسوبر ماركت أو بقالة!".