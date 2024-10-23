"لجنة الأمطار" بأمانة جدة تناقش الاستعدادات والخطط الميدانية لمواجهة الآثار المحتملة

وكان الدفاع المدني قد حذر من هطول أمطار على 14 محافظة بمنطقة مكة اعتباراً من أمس الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل بينها جدة، وذلك وفقاً للتوقعات الواردة له من المركز الوطني للأرصاد.