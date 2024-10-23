"لجنة الأمطار" بأمانة جدة تناقش الاستعدادات والخطط الميدانية لمواجهة الآثار المحتملة

عقدت لجنة الأمطار الدائمة بأمانة محافظة جدة اليوم، اجتماعها الدوري لمناقشة خطط مواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الموسم الحالي من العام 1446هـ.
واستعرضت اللجنة الاستعدادات والفرضيات والخطط المعتمدة، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة؛ لرفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.
وتضمنت خطة الأمطار: الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز.
وكان الدفاع المدني قد حذر من هطول أمطار على 14 محافظة بمنطقة مكة اعتباراً من أمس الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل بينها جدة، وذلك وفقاً للتوقعات الواردة له من المركز الوطني للأرصاد.