مركبات مخالفة تشغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق.. ومطالبات بـ"استيكرات موحدة"

وأعرب مواطنون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي تتنافى مع القيم المجتمعية وتُعد انتهاكًا لحقوق ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى هذه المواقف لتسهيل حركتهم ودعوا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، مع تعزيز الوعي حول أهمية احترام هذه المواقف لأصحابها.