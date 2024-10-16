مركبات مخالفة تشغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة دون وجه حق.. ومطالبات بـ"استيكرات موحدة"

رصدت "سبق" خلال إحدى جولاتها الميدانية ممارسات غير قانونية في استغلال مواقف ذوي الهمم، حيث لاحظت تزايدًا في وقوف مركبات لا يعاني أصحابها أي أعراض صحية تؤهلهم إلى استخدام هذه المواقف.
ويستعين هؤلاء بمستندات مزورة، يتم طباعتها من المكتبات، تحمل شعار الكرسي الخاص بذوي الهمم، ووضعه على مقدمة المركبة أو خلفيتها بغرض الاستفادة من المواقف المخصصة لهم وإيقاف مركباتهم.
وأعرب مواطنون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي تتنافى مع القيم المجتمعية وتُعد انتهاكًا لحقوق ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى هذه المواقف لتسهيل حركتهم ودعوا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، مع تعزيز الوعي حول أهمية احترام هذه المواقف لأصحابها.
وطالب عددٌ من أصحاب الهمم بأن يتم طرح استيكرات موحدة لمركباتهم تحمل باركود يستطيع من خلاله رجل المرور متابعة مخالفات الوقوف في مواقف أصحاب الهمم من قراءة الباركود مع ربط إدارة المرور بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من صحة هذه الأكواد لمنع التلاعب بها أو تصويرها.
يُذكر أن إدارات المرور بمختلف المناطق تنفذ بين فترة وأخرى حملات لضبط المركبات التي تستخدم مواقف أصحاب الهمم وتطبق بحقهم الإجراءات النظامية.