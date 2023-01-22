‏"سار" تؤهل 32 سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

والتقت "واس" بعدد من قائدات قطار الحرمين، الذين أعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بالعمل في هذا المجال، حيث قالت ثراء علي الزهراني "منذ أن أعلن معهد سرب عن الفرص الوظيفية في يناير الماضي حرصت على التقديم للعمل وتم إجراء المقابلة الشخصية والاختبار وتم قبولي كواحدة من أول دفعة قائدات قطار سعوديات، الأمر الذي يجعل طموحي عالياً لخدمة وطني، مفيدةً أنه تم تدريب المقبولات نظرياً وعملياً على أنظمة السلامة والأمان، والمشاركة في قيادة القطار كقائدات تحت التدريب".