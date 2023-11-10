وزير الخارجية يترأس اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الاستثنائية الثامنة

وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها السعودية يوم غد السبت الموافق (11 نوفمبر 2023م)؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.