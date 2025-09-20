ماكرون: حديثي مع ولي العهد وتعاطي 142 دولة مع «إعلان نيويورك» نقطة تحول نحو السلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حديثه الأخير مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جاء في إطار التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك يُمثّل نقطة تحول مفصلية نحو السلام.
وأوضح ماكرون أن مؤتمرًا مشتركًا سيُعقد يوم الاثنين المقبل برئاسته مع ولي العهد، لدعم مسار حل الدولتين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يضمن الأمن والسلام لشعبين ودولتين، ويفتح آفاقًا واسعة للاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الحراك امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو موقف ثابت منذ بدايات القضية وحتى اليوم، ويعكس ما تملكه المملكة من ثِقلٍ سياسي واقتصادي وديني يرسّخ مكانتها في خدمة قضايا الأمة.