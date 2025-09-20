ماكرون: حديثي مع ولي العهد وتعاطي 142 دولة مع «إعلان نيويورك» نقطة تحول نحو السلام

ويأتي هذا الحراك امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو موقف ثابت منذ بدايات القضية وحتى اليوم، ويعكس ما تملكه المملكة من ثِقلٍ سياسي واقتصادي وديني يرسّخ مكانتها في خدمة قضايا الأمة.